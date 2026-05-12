Lollobrigida: «Si investe in Italia per la nostra stabilità in un quadro complesso»

TUTTOFOOD

MILANO «Il sistema fieristico italiano sta lavorando bene, qui come a Verona con Vinitaly e Macfruit a Rimini: Milano conferma che c’è voglia di Italia e della sua stabilità in un quadro internazionale complesso»: così il ministro Francesco Lollobrigida a Rho per TuttoFood. «I fondi internazionali sono un soggetto terzo rispetto agli interessi della politica – aggiunge il titolare del dicastero dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste – e per mestiere pensano solo ai soldi: investono in Italia perché hanno più certezze e sicurezze».

L’esponente di FdI non si sottrae a una domanda che esula da contesto food: «L’elemento fiduciario è l’unico criterio nella scelta dello staff, è legittimo da parte di un ministro di cambiare la propria segreteria specie se le persone erano state nominate dal ministro precedente. Nel caso di Giuli – aggiunge – ho piena stima tanto del collega tanto di Proietti e Merlino e sono certo che sapremo continuare a valorizzarne le capacità: è una bolla che si crea per fare facile scandalismo. Nessuna crisi di governo».

«In momenti di passaggio come questi la tavola può avere un ruolo importante, certo non dirimente: in scelte decisive come gli investimenti nell’agroalimentare l’Italia è stata d’esempio in un’Europa che grazie a noi è diventata più pragmatica e ricomincia a guardare gli interessi dei suoi popoli piuttosto che quelli di burocrati che con direttive e regolamenti desertificano il sistema produttivo. La Comunità economica europea – riflette Lollobrigida – quando è stata creata doveva garantire pace e prosperità: nel tempo la crescita ha creato opportunità ma anche criticità, l’Italia c’è» per puntare sulle prime affrontando le seconde, conclude il ministro. (redazione@corrierecal.it)

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