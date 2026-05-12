Mobilità, innovazione e sostenibilità: accordo di collaborazione tra Unical e Ferrovie della Calabria

l’accordo

Ferrovie della Calabria S.r.l. e l’Università della Calabria annunciano la firma di un importante accordo di collaborazione tecnico-scientifica volto a promuovere l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo nel settore dei trasporti e delle infrastrutture in Calabria. L’intesa, siglata dal Rettore dell’Uunical, Prof. Gianluigi Greco, e dall’Amministratore Unico di FdC, Dott. Aristide Vercillo Martino, punta a integrare le eccellenze accademiche con le necessità operative del trasporto pubblico locale, per una mobilità regionale più resiliente, sostenibile ed efficiente.

L’accordo si articola su sette direttrici strategiche che includono il potenziamento ferroviario e la sicurezza attraverso l’ammodernamento delle infrastrutture esistenti e la gestione del rischio idrogeologico; lo sviluppo di soluzioni intermodali integrate (treno, bus, mare) e il rinnovo del materiale rotabile con mezzi moderni e meno inquinanti; la transizione ecologica mediante la sperimentazione di nuove tecnologie, tra cui l’idrogeno ferroviario; la digitalizzazione attraverso l’implementazione di sistemi avanzati di controllo marcia treno, segnalamento e intelligenza artificiale; infine, la formazione con piani di reskilling e upskilling per il personale di FdC e l’attivazione di tirocini per gli studenti universitari.

Per la realizzazione degli obiettivi, sono stati coinvolti cinque dipartimenti d’eccellenza dell’Ateneo, ciascuno con referenti scientifici dedicati: il Dipartimento di Ingegneria Civile (DINCI) con il Prof. Fabio Mazza; il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale (DIMEG) con la Prof.ssa Anna Pinnarelli; il Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente e del Territorio (DIAm) con il Prof. Salvatore Straface; il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Automatica (DIMES) con il Prof. Paolo Trunfio; e il Dipartimento di Matematica e Informatica (DEMACS) con il Prof. Marco Maratea.

L’iniziativa non si limita alla consulenza tecnica, ma mira a un vero e proprio trasferimento di know-how attraverso la validazione di scelte progettuali, studi di fattibilità avanzati e la progettazione di Master e Corsi di Alta Formazione specifici per le sfide industriali reali. L’accordo, della durata di tre anni, rappresenta un modello di cooperazione tra pubbliche amministrazioni (ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990) finalizzato al progresso civile ed economico del territorio calabrese.

“Questo accordo rappresenta un passo fondamentale per coniugare la ricerca accademica più avanzata con le esigenze concrete della mobilità regionale – dichiara Aristide Vercillo Martino, Amministratore Unico di Ferrovie della Calabria –. Insieme all’Università della Calabria intendiamo costruire un modello di trasporto più sicuro, sostenibile e innovativo, capace di rispondere alle sfide della transizione ecologica e digitale, formando al contempo nuove competenze e valorizzando il territorio calabrese attraverso una sinergia virtuosa tra università e impresa”.

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