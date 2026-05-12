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entusiasmo e attesa

Cuore, storia e bandiere: Catanzaro abbraccia il Giro d’Italia nel segno del rosa – FOTO

Quattro giorni rutilanti, pieni di iniziative e di entusiasmo, veicolo di promozione delle bellezze della nostra terra

Pubblicato il: 12/05/2026 – 11:50
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Cuore, storia e bandiere: Catanzaro abbraccia il Giro d’Italia nel segno del rosa – FOTO

CATANZARO Ci sono i bambini, tanti, che sventolano bandierine e indossano magliette rigorosamente rosa, c’è il 92 enne Ferdinando con un cappellino vintage che si ricorda delle tappe in Calabria degli anni 60′, lui tifoso di Gimondi e di Bitossi. C’è tanta gente al Parco della Biodiversità di Catanzaro per la partenza della Catanzaro – Cosenza, la prima in Italia del Giro d’Italia dopo il prologo in Bulgaria. La Carovana Rosa accende con i suoi colori, suoni e volti il capoluogo, che oggi vive l’ultima giornata di una festa aperta venerdì a Lido con l’apertura del Villaggio del Giro.

Quattro giorni rutilanti, pieni di iniziative e di entusiasmo, veicolo di promozione delle bellezze della nostra terra. Tanti anche i non calabresi che si vedono al Parco di Catanzaro, c’è anche il papà della maglia rosa attuale, l’uruguaiano Silva, con tanto di bandiera del suo paese e di orgoglio per questo figlio che a modo suo sta scrivendo la storia. E poi i ciclisti amatoriali, e le famiglie, e le scuole, a cui è riservato uno spazio ad hoc e anche alcune premiazioni. Grande attesa per l’arrivo dei campioni, e per la partenza della tappa, fissata alle ore 13.40. Il serpentone rosa si snoderà per il centro storico di Catanzaro attraversando luoghi iconici come il Cavatore e il Ponte Morandi, poi lo start ufficiale al Sansinato direzione Cosenza. Per tutti gli auguri del 92enne Ferdinando: “Buona corsa, e tornate presto”. (c.a.)

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