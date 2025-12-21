Latina-Crotone, al “Francioni” i pitagorici si illudono ma vengono raggiunti

calcio serie c

LATINA Avanti per gran parte della gara e raggiunto a 20 minuti dalla fine. Si può sintetizzare così la partita del Crotone a Latina: al “Francioni” un autogol (Calabrese in apertura) fa sperare i pitagorici, che tengono grazie a una prova caparbia e a un Mastrantonio sugli scudi, tra i pali, per i ciociari. Che al 23′ della ripresa concretizzano grazie a Parigi. Un punto comunque da portare a casa – nonostante le recriminazioni per una occasione super per Maggio – e con cui chiudere un girone d’andata tra alti e bassi: ora gli squali sono a quota 28, in sesta posizione, a -7 dalla Casertana (35) e -8 dal Cosenza (36). Il podio del girone C della serie C è occupato dalla coppia Benevento e Catania (41 punti) seguite dalla Salernitana (38). Il 5 gennaio si riparte proprio dalla capolista campana.

Il tabellino

LATINA (3-4-1-2)

Mastrantonio 6; Dutu 6, Marenco 6, Calabrese 4.5 (1’st Fasan 6.5); Porro 5 (1’st Ercolano 6), Pellitteri 5.5, Hergeligiu 5.5, Pace 6.5 (40’st Vona sv); Quieto 5 (1’st Riccardi 6.5); Parigi 7, Gagliano 5.5 (19’st Di Giovannantonio 6). In panchina: Basti, Iosa, Scravaglieri, Ekuban, Catasus, Farneti, Regonesi, Parodi, De Marchi, Pannitteri. Allenatore: Volpe 6.

CROTONE (4-4-2)

Merelli 6; Cocetta 6 (1’st Leo 6), Cargnelutti 6.5, Di Pasquale 6, Guerra 5.5; Zunno 6 (44’st Stronati sv), Vinicius 6.5, Sandri 6 (28’st Piovanello 6), Maggio 7 (16’st Gallo 6); Gomez 6 (16’st Perlingieri 6), Murano 5.5. In panchina: Martino, Sala, Ricci, Marazzotti, Berra, Groppelli, Calvano, Vrenna, Bruno. Allenatore: Longo 6.

ARBITRO: Vingo di Pisa 6.

RETI: 11′ pt aut. Calabrese; 23′ st Parigi.

NOTE: pomeriggio freddo. Spettatori: 1.926, di cui 67 ospiti. Ammoniti: Porro, Cargnelutti, Calabrese, Zunno. Angoli: 3-8. Recupero: 1′; 5′.