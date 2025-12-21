Sconfitta a testa alta per la giovane Tonno Callipo contro la capolista Aquila Bronte

volley serie b

Arriva dopo sei vittorie consecutive la seconda sconfitta stagionale per la volenterosa e comunque reattiva Tonno Callipo. Paglialunga e compagni prima impauriscono l’imbattuta capolista Aquila Bronte nel set iniziale, poi crollano nel secondo set quindi lottano nei successivi due set persi ai vantaggi. Esce dunque a testa alta la formazione di coach Lanci dal catino di Bronte, dimostrando anche contro una formazione che finora le aveva vinte tutte e dieci, di potersela giocare contro chiunque. Ovvio che, la Tonno Callipo, essendo la squadra più giovane del campionato, tutti under 20, tranne qualche rara eccezione, in determinati frangenti delle gare – specie contro quelle più quotate – paghi qualcosa a livello di esperienza e malizia in alcune situazioni di gioco. Come accaduto quando, ieri, nei finali di terzo e quarto set non riesce a venir fuori da ripetuti set-point avversari – quattro nel penultimo e tre nell’ultimo -, lottando però con grande caparbietà, voglia e spirito di sacrificio. Qualità che coach Lanci ha ben saputo inculcare nei suoi giovanotti, che anche sul campo della battistrada hanno saputo tener testa ai più titolati avversari.

E dire che la partenza era stata fulminante da parte della Tonno Callipo, lo evidenziano i punteggi intermedi del primo set: vantaggi infatti per 8-5, 16-13 e 21-15. Per poi chiudere con un ace di Boiko sul 25-15, dando quindi ben dieci punti di scarto ai frastornati siciliani. Nel secondo set il crollo dei giallorossi: sul 6-2 per Bronte, coach Lanci chiama time out per riorganizzare le idee. Impresa vana, trascinato da Scuffia top scorer con ben 31 punti, Bronte allunga (15-5, 20-13) e non ha difficoltà a pareggiare i conti vincendo 25-18. Nel terzo set torna in campo un’altra Tonno Callipo, quella ammirata nel primo, tanto da portarsi avanti 8-3 ma è un’illusione. Pareggio siciliano sul 10-10, proseguendo punto a punto fino al 16-16, quando Bronte accelera portandosi sul 20-17. Quindi coach Lanci chiama time out e la squadra giallorossa sembra riprendersi, tanto che prima accorcia sul -2 (22-20) con una pipe di Paglialunga, quindi accorcia addirittura di una lunghezza (23-22). Qui vien fuori lo spessore di Bronte, che ha tre set-point sempre annullati da Vibo, che al quarto però deve arrendersi e su un attacco murato subisce il 28-26, con i locali che passano a condurre due set ad uno. Il quarto parziale ricalca quello precedente: è sempre Vibo a condurre nel punteggio, addirittura il solito Boiko ed un attacco locale out portano Vibo sul 7-2 con coach Cartillone che chiama tempo per i siciliani. Bronte è costretta sempre ad inseguire (11-14, 16-20), con la Tonno Callipo che si porta fino al 20-23. Niente da fare però: i siciliani pareggiano (23-23) in un match davvero entusiasmante e carico di adrenalina! La spunta ancora Bronte che ha ben tre, stavolta match-point e, dopo che Vibo ne annulla due, al terzo pure stavolta un attacco giallorosso murato, consegna il 27-25 finale e la vittoria per 3-1 ai siciliani.

Alla fine resta un po’ di rammarico, ma non bisogna dimenticare la premessa: una squadra giovanissima, Vibo, ha impaurito oltreché severamente impegnato per quasi due ore di partita, Bronte nel proprio fortino, che comanda la classifica con 11 vittorie su 11. Solo applausi dunque per la squadra di coach Lanci, lieta sorpresa di questa prima parte di stagione che volge al termine. Ora la pausa natalizia, si riprenderà sabato 10 gennaio del nuovo anno ospitando al PalaValentia Santa Teresa Riva, per chiudere poi l’andata la settimana dopo a Messina contro la Sicily Anastasi.

Il tabellino

AQUILA BRONTE – TONNO CALLIPO 3-1

(15-25, 25-18, 28-26, 27-25)

TONNO CALLIPO: Piovan 3, Boiko 24, Borgesi 4, Halim 8, Paglialunga 16, Netti 8, Buttarini (L), Smeraldo, Vassallo. Ne. Saturnino, Mauceri, Riga, Calello, Fusco (L). All. Lanci

A.BRONTE: Ribecca 1, Scuffia 31, Vittorio 7, Boscaini 14, Vaiana 7, Tonselli 5, Cartillone (L), Testa 1, Canto 1, Toselli, Chiesa (L). Ne: Zuccarà, Giudice. All. F.Cartillone

ARBITRO: Barbara Roncati e Sara Galiuti.

NOTE: Bronte: ace 5, bs 17, muri 15, errori 29; Vibo: ace 9, bs 8, muri 4, errori 19. Attacco: 46%-44%, ricezione 69%-69%.

