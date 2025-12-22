Skip to main content

Rapina a mano armata in un distributore a Catanzaro: un arresto – VIDEO

Indagine e blitz lampo degli uomini della Squadra Mobile

Pubblicato il: 22/12/2025 – 17:10
CATANZARO La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo ritenuto gravemente indiziato della rapina a mano armata messa a segno nei giorni scorsi ai danni di due impiegati di un distributore di carburante. La rapina, dal carattere violento e capace di creare forte allarme tra i cittadini, è stata seguita da una immediata attività d’indagine della Squadra Mobile.

Incroci di dati, acquisizioni informative e l’analisi delle immagini di videosorveglianza hanno consentito in pochi giorni di risalire a uno dei due presunti responsabili. Determinante il coordinamento con la Procura della Repubblica, che ha portato alla misura restrittiva. La Polizia sottolinea che l’intervento conferma la capacità investigativa della Squadra Mobile e l’impegno a dare risposte rapide a reati considerati particolarmente gravi e socialmente allarmanti.

Il video:

