Crollo viadotto di Longobucco, il caso finisce in parlamento

dopo due anni e mezzo

COSENZA «E’ diventato urgente capire le tempistiche di consegna dei lavori del viadotto crollato ormai due anni e mezzo fa sulla strada statale 177 Sila-Mare. E’ una questione di trasparenza innanzitutto verso i cittadini di Longobucco e della valle del Trionto che in tutto questo tempo hanno sofferto di un grave isolamento». Lo afferma la deputata del Movimento 5 stelle Anna Laura Orrico.

«Tralasciando – dice Orrico – gli annunci passati, ed inevasi, di Anas e Regione Calabria pensiamo al futuro prossimo: la nuova infrastruttura prevista quando sarà fruibile? E’ possibile sapere qualcosa in più dell’attuale cronoprogramma? Non vorremmo urtare la suscettibilità istituzionale di nessuno ma ci sembrano domande legittime poiché riguardano la sicurezza, la qualità della vita ed il diritto alla mobilità, con tutto quello che esso comporta, dei cittadini di un’area interna già penalizzata da vie di comunicazione disagiate. Per questo – conclude Anna Laura Orrico – ho presentato una interrogazione parlamentare al ministro per le Infrastrutture ed i trasporti Salvini in modo da fare chiarezza sulla vicenda ed in particolar modo sugli effettivi tempi di consegna del nuovo viadotto».