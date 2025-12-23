Il Catanzaro attende il Cesena: sabato al “Ceravolo” sfida di alta classifica

casa giallorossa

CATANZARO Dopo quattro vittorie consecutive, il Catanzaro di Alberto Aquilani punta a chiudere in bellezza il 2025 davanti al proprio pubblico. Sabato 27 dicembre alle 15, allo stadio “Ceravolo”, arriverà il Cesena, quarto in classifica con 31 punti, appena tre in più rispetto ai giallorossi, reduce da un pareggio casalingo contro la Juve Stabia.

Il Cesena dovrà fare a meno di Bastoni e Adamo, squalificati per un turno dal Giudice sportivo. Al Catanzaro, invece, è stata inflitta un’ammenda di 5.000 euro per il lancio di tre petardi da parte dei propri tifosi durante la trasferta a Bari. Tra i disponibili per il match dovrebbe rientrare Buglio.

Intanto, la società giallorossa ha reso note le modalità di vendita dei biglietti per la partita. La vendita è iniziata lunedì 22 dicembre tramite rivendite TicketOne e online, con la possibilità di acquistare direttamente al botteghino del “Ceravolo” nei giorni 23, 24 e 26 dicembre, oltre che il giorno della partita. La vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti resta momentaneamente sospesa in attesa di disposizioni sull’ordine pubblico.

Con una vittoria, il Catanzaro potrebbe avvicinarsi ulteriormente al Cesena in classifica e confermare il momento positivo prima della pausa invernale. (redazione@corrierecal.it)

