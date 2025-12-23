Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 12:09
Natale in Calabria tra prudenza e attese: consumi in frenata, cala il budget

Confartigianato stima un giro d’affari rilevante, ma i commercianti segnalano cautela

Pubblicato il: 23/12/2025 – 11:45
CATANZARO Corsa ai regali in flessione secondo i primi dati che emergono in Calabria a poche ore dalla celebrazione della festività del Natale. Le prime indicazioni che trapelano dai commercianti indicano dati meno esaltanti rispetto agli anni precedenti e una maggiore parsimonia da parte degli avventori. Gli acquisti ci sono, evidenziano gli esercenti, ma è sceso il budget di spesa. In questo contesto, restano trainanti i settori dell’elettronica e dell’abbigliamento che si confermano tra le scelte principali per i regali a parenti e amici. L’Osservatorio Mpi di Confartigianato Imprese Calabria, nell’ambito della campagna #AcquistiamoLocale – Natale 2025, ha reso noto che nella regione la spesa delle famiglie per gli acquisti legati al Natale raggiunge 783 milioni di euro, pari al 2,9% del totale nazionale, una quota significativa che può essere intercettata da oltre 8mila imprese artigiane attive sul territorio regionale. Per un bilancio definitivo occorrerà attendere la fine di queste festività, concretizzando le previsioni in numeri certi in un contesto economico che segna, comunque, una fase di stallo anche fuori dal periodo festivo.

