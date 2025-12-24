Skip to main content

24/12/2025
Catanzaro, lo spettacolo del viadotto Bisantis illuminato col tricolore per il passaggio del tedoforo

Le collaborazioni istituzionali che Anas mette in atto sul territorio nazionale per il rilancio e la valorizzazione degli ambiti urbani

Pubblicato il: 24/12/2025 – 16:45
CATANZARO Nei giorni scorsi Anas, in collaborazione con il Comune di Catanzaro, ha acceso l’impianto di illuminazione artistica del viadotto Bisantis, sulla strada statale 280 “dei Due Mari”, a Catanzaro, nell’ambito delle collaborazioni istituzionali che Anas mette in atto su tutto il territorio nazionale per il rilancio e la valorizzazione degli ambiti urbani. La straordinaria opera progettata dall’ingegnere Riccardo Morandi costituisce il ponte ad arco unico in calcestruzzo più importante d’Italia per luce, altezza e lunghezza. L’illuminazione con i colori della bandiera italiana è stata accesa in occasione del passaggio del tedoforo olimpico nella città capoluogo. Un’immagine iconica della capacità ingegneristica e costruttiva del paese, che Anas interpreta quotidianamente nel proprio lavoro per garantire strade funzionali, sicure e portatrici di valori identitari e culturali.

