25/12/2025
Lieve malore per monsignor Attilio Nostro, intervento riuscito a Catanzaro

Trasferito al Policlinico universitario, il vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea è stato sottoposto a un’angioplastica con applicazione di uno stent. Decorso regolare

Pubblicato il: 25/12/2025 – 23:00
CATANZARO Momenti di apprensione, ma senza particolari criticità, per la diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea. Il vescovo, monsignor Attilio Nostro, si trova ricoverato al Policlinico universitario di Catanzaro, dove trascorrerà le festività natalizie dopo aver accusato un lieve malore nelle scorse ore.
Nel pomeriggio di ieri il presule è stato sottoposto ai primi controlli all’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia. Successivamente, per motivi esclusivamente precauzionali, i sanitari hanno deciso il trasferimento nella struttura ospedaliera del capoluogo calabrese, al fine di effettuare ulteriori accertamenti specialistici.
Durante il ricovero, monsignor Nostro è stato sottoposto a un intervento di angioplastica con applicazione di uno stent, che si è svolto regolarmente e con esito positivo. La diocesi, attraverso una nota dell’Ufficio per le Comunicazioni sociali, ha rassicurato fedeli e comunità spiegando che le condizioni di salute del vescovo sono attentamente monitorate e non destano, allo stato attuale, alcuna preoccupazione. Il decorso post-operatorio procede in modo regolare e il percorso sanitario intrapreso rientra in una prassi di approfondimento e controllo adottata a scopo prudenziale, per garantire la massima tutela della salute del presule.

