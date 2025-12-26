Controlli della Polizia nel Crotonese, sanzionato un centro scommesse

il provvedimento

Il Questore della Provincia di Crotone Renato Panvino ha disposto un imponente servizio di controllo durante le festività natalizie, impegnando le diverse sezioni della Polizia di Stato, tra cui l’Anticrimine, la Squadra mobile, la Digos, la Polizia amministrativa, l’Ufficio Immigrazione, la Polizia stradale e la Polfer. Nel corso dell’attività sono state identificate 506 persone, di cui 136 positivi e 38 extracomunitari, controllati 237 veicoli, denunciata una persona all’Autorità giudiziaria e sanzionate due infrazioni al Codice della strada. In due sono stati segnalati al Prefetto dopo essere stati sorpresi con sostanze stupefacenti per uso personale, mentre un esercizio commerciale ha subito una sanzione di 3500 euro.

Controlli sul territorio

Il Personale della Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile ha verificato 32 soggetti sottoposti alla limitazione della libertà personale (agli arresti domiciliari per reati commessi in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere di stampo mafioso e ai sorvegliati speciali), tutti residenti nel comune di Crotone. Il personale della Digos e dell’Ufficio Immigrazione ha identificato 24 cittadini extracomunitari, risultati regolari sul territorio nazionale. Contestualmente sono stati effettuati minuziosi controlli sulle dichiarazioni di ospitalità in favore di cittadini extracomunitari. L’attività di prevenzione ha anche interessato le strade statali, dove la Polizia Stradale ha identificato 6 persone, di cui 4 risultate positive in banca dati SDI e ha controllato 4 veicoli. La Polizia Ferroviaria ha posto l’attenzione sulle aree adiacenti alla stazione e sulle principali arterie stradali ove ha identificato 92 persone, di cui 22 positivi, e ha controllato 62 veicoli. Mentre, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato diversi posti di controllo nel territorio di Crotone nel corso dei quali hanno identificato 140 persone, di cui 31 con precedenti, e hanno controllato 40 veicoli.

Sanzionato un centro scommesse

Nel corso del medesimo servizio, il personale dell’Ufficio Polizia Amministrativa ha effettuato un controllo presso un centro di raccolta scommesse, con annessa sala slot e sala giochi, all’esito del quale è emerso che gli apparecchi da gioco erano perfettamente funzionanti, regolarmente accesi e accessibili al pubblico in violazione delle limitazioni all’orario del servizio da gioco. Pertanto, il titolare del centro scommesse e il dipendente preposto sono stati sanzionati amministrativamente per 3500 euro. Gli Agenti delle Volanti hanno segnalato al Prefetto 2 soggetti per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata all’uso personale, sequestrando complessivamente 2.55 grammi di cocaina e hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un soggetto per violazione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Crotone. Contestualmente, il personale impiegato nel servizio di controllo del territorio ha identificato 212 persone, di cui 43 con precedenti, ha controllato 131 veicoli e ha elevato 2 sanzioni al Codice della Strada.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato