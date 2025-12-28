Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
la scossa
Paura in Perù, terremoto di magnitudo 6
L’epicentro a 67 chilometri a ovest della città portuale di Chimbote
Pubblicato il: 28/12/2025 – 7:10
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
ROMA Un terremoto di magnitudo 6 è stato avvertito in diverse città del nord del Perù alle 3.51 ora italiana (le 21.51 di sabato in Perù). Al momento non si segnalano vittime. Lo riferiscono i media locali, l’agenzia Efe e l’Istituto Geofisico del Perù (IGP). L’epicentro del sisma è stato localizzato a 67 chilometri a ovest della città portuale di Chimbote. La scossa è stata registrata a 52 chilometri di profondità.
Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali