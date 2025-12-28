Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 7:17
la scossa

Paura in Perù, terremoto di magnitudo 6

L’epicentro a 67 chilometri a ovest della città portuale di Chimbote

Pubblicato il: 28/12/2025 – 7:10
ROMA Un terremoto di magnitudo 6 è stato avvertito in diverse città del nord del Perù alle 3.51 ora italiana (le 21.51 di sabato in Perù). Al momento non si segnalano vittime. Lo riferiscono i media locali, l’agenzia Efe e l’Istituto Geofisico del Perù (IGP). L’epicentro del sisma è stato localizzato a 67 chilometri a ovest della città portuale di Chimbote. La scossa è stata registrata a 52 chilometri di profondità.

