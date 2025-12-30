Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 11:03
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

tempo di bilanci

Asp Crotone, Calamai saluta: «Mandato complesso affrontato con il contributo di tutti»

Il messaggio di ringraziamenti del commissario che ora guiderà l’Irccs dell’azienda metropolitana di Genova

Pubblicato il: 30/12/2025 – 10:01
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Asp Crotone, Calamai saluta: «Mandato complesso affrontato con il contributo di tutti»

CROTONE Con la conclusione del proprio incarico alla guida dell’Azienda Sanitaria provinciale di Crotone, per come riferito nei giorni scorsi dal Corriere della Calabria, il Commissario straordinario Monica Calamai si appresta ad assumere, dal 1° gennaio, il nuovo ruolo di direttore generale dell’Irccs Azienda Ospedaliera Metropolitana di Genova. Nel tracciare un bilancio del mandato commissariale, Calamai in una nota esprime gratitudine alle istituzioni del territorio, alle organizzazioni sindacali, al mondo dell’associazionismo, agli organi di informazione e ai cittadini, per il dialogo e il confronto che hanno accompagnato l’azione dell’Azienda in una fase particolarmente complessa. «L’Asp di Crotone – dichiara Calamai – è una realtà articolata, che ho avuto l’onore di guidare in un periodo segnato da cambiamenti e sfide rilevanti. Il lavoro svolto ha consentito di avviare un percorso di riorganizzazione e di rafforzamento dei servizi, con una crescente attenzione all’integrazione tra ospedale e territorio e alla trasparenza amministrativa. Un percorso reso possibile dal contributo di tutti». Un ringraziamento particolare è rivolto al personale dell’Azienda Sanitaria Provinciale – sanitario, amministrativo e tecnico – che ha garantito quotidianamente il funzionamento dei servizi, dimostrando professionalità, senso di responsabilità e dedizione al lavoro, anche in contesti operativi complessi. Nel salutare il territorio crotonese, il Commissario straordinario esprime riconoscenza per la collaborazione ricevuta ed auspica che il cammino intrapreso possa proseguire con continuità e determinazione, nell’interesse della tutela del diritto alla salute. «Lascio Crotone – conclude Calamai – con rispetto e gratitudine. Porto con me un’esperienza professionale e umana significativa e l’augurio che l’Azienda sanitaria provinciale possa continuare a crescere e a rafforzarsi al servizio della comunità».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
ASP CROTONE
CALAMAI
calamai lascia
calamai saluta
In evidenza
mandato
Monica Calamai
saluti
sanità crotone
Categorie collegate
Crotone
Sanità
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x