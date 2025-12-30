Tis, arriva la proroga di 6 mesi: la Regione Calabria stanzia 10,5 milioni
La Giunta regionale ha deliberato la prosecuzione dei tirocini di inclusione sociale per garantire continuità operativa negli enti locali in attesa delle assunzioni
REGGIO CALABRIA La giunta regionale della Calabria, nella seduta odierna presieduta dal governatore Roberto Occhiuto, su proposta dell’assessore alle Politiche per il lavoro e alla Formazione professionale, Giovanni Calabrese, ha deliberato l’ulteriore prosecuzione dei tirocini di inclusione sociale per un periodo massimo di sei mesi. L’intervento è finalizzato a garantire la continuità del supporto operativo assicurato dai tirocinanti presso Enti locali e aziende pubbliche calabresi, nelle more del completamento delle procedure assunzionali attualmente in corso. È stato previsto un investimento complessivo di 10,5 milioni di euro. La copertura finanziaria sarà garantita dal Dipartimento regionale Programmazione unitaria attraverso il consolidamento delle risorse residue del Poc 2014-2020, del Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) o di altri strumenti della programmazione regionale unitaria. La misura riguarda esclusivamente i soggetti già inseriti nel bacino individuato dalla Dgr 538/2024 e operanti presso enti che hanno avviato l’iter di stabilizzazione o che sono in attesa del parere della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (Cosfel). Il provvedimento ha natura tecnica e transitoria e non prevede l’attivazione di nuovi percorsi formativi, ma è volto a evitare la dispersione delle competenze acquisite dai lavoratori, in attesa delle assunzioni ex art. 16 della legge 56/1987. «Con questa delibera – dichiara l’assessore Calabrese – la Regione Calabria conferma l’impegno a non lasciare soli i tirocinanti e gli enti locali in una fase cruciale del percorso di stabilizzazione. Si tratta di una scelta di responsabilità, che consente di garantire continuità lavorativa e di preservare competenze che rappresentano una risorsa fondamentale per la pubblica amministrazione». «Il presidente Roberto Occhiuto – aggiunge Calabrese – ha seguito direttamente l’evoluzione di questa misura, assicurando il massimo impegno politico e istituzionale affinché fossero individuate le risorse necessarie. La sua attenzione costante ha consentito di dare una risposta concreta e tempestiva, confermando la volontà della Giunta di accompagnare fino in fondo il processo di stabilizzazione e di tutelare il lavoro svolto in questi anni».
