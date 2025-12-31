Il Papa visita il presepe in Piazza San Pietro

La benedizione

Dopo la celebrazione nella Basilica Vaticana dei Primi Vespri con l’inno del ‘Te Deum’ per l’anno appena trascorso, Papa Leone XIV è uscito in Piazza San Pietro per visitare il presepe posto sotto l’obelisco, donato dalla diocesi di Nocera Inferiore-Sarno. Accolto dalla presidente del Governatorato suor Raffaella Petrini, dinanzi all’assembramento dei fedeli che si è subito creato, il Pontefice ha sostato per alcuni minuti davanti all’allestimento, contemplandone le figure e ascoltando anche le spiegazioni della religiosa. Quindi è salito davanti al Bambino Gesù per rendergli omaggio e pregare per alcuni istanti. Al termine, prima di lasciare la piazza, Leone si è soffermato con le centinaia di fedeli presenti, stringendo loro le mani e dispensando benedizioni.