Ultimo aggiornamento alle 20:50
La benedizione

Il Papa visita il presepe in Piazza San Pietro

Leone XIV si è soffermato con le centinaia di fedeli presenti

Pubblicato il: 31/12/2025 – 19:43
Dopo la celebrazione nella Basilica Vaticana dei Primi Vespri con l’inno del ‘Te Deum’ per l’anno appena trascorso, Papa Leone XIV è uscito in Piazza San Pietro per visitare il presepe posto sotto l’obelisco, donato dalla diocesi di Nocera Inferiore-Sarno. Accolto dalla presidente del Governatorato suor Raffaella Petrini, dinanzi all’assembramento dei fedeli che si è subito creato, il Pontefice ha sostato per alcuni minuti davanti all’allestimento, contemplandone le figure e ascoltando anche le spiegazioni della religiosa. Quindi è salito davanti al Bambino Gesù per rendergli omaggio e pregare per alcuni istanti. Al termine, prima di lasciare la piazza, Leone si è soffermato con le centinaia di fedeli presenti, stringendo loro le mani e dispensando benedizioni.

