Vibo, rissa nei pressi del McDonald’s: individuati 7 soggetti, due sono minorenni

Le indagini

Le indagini della Squadra Mobile della Questura di Vibo Valentia, coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno permesso di individuare i partecipanti alla rissa avvenuta nelle prime ore del 28 dicembre scorso nei pressi del parcheggio del McDonald’s di viale Affaccio. La segnalazione è giunta alla polizia intorno alle ore 3.00 del 28 dicembre. Gli equipaggi della Squadra Volante intervenuti sul posto non hanno però riscontrato alcuna lite in atto. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno quindi avviato gli accertamenti, ascoltando alcuni testimoni e passando al setaccio le immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti nella zona. Dall’analisi delle immagini è stato possibile accertare che, intorno alle ore 3.00, due gruppi di giovani residenti in due diverse frazioni del Comune di Zambrone si erano affrontati per futili motivi, colpendosi violentemente e reciprocamente con calci e pugni. I partecipanti si erano poi allontanati prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, facendo perdere le proprie tracce. Gli ulteriori approfondimenti investigativi hanno consentito di identificare gran parte dei partecipanti alla rissa: in totale sette soggetti, tra cui due minorenni, ricostruendone le singole condotte. Tutti sono stati denunciati a piede libero per il reato di rissa. Nei confronti dei maggiorenni, inoltre, a seguito dell’attività istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine, il Questore di Vibo Valentia ha emesso provvedimenti di Foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Vibo Valentia per la durata di tre anni. Per i due minorenni è stato invece avviato il procedimento per l’emissione del provvedimento di Dacur.

