Ultimo aggiornamento alle 10:53
Capodanno a Cosenza, Brunori Sas festeggia con la sua città tra emozioni e solidarietà – FOTO

Grande successo per il concerto dell’artista che ha festeggiato con i suoi concittadini l’arrivo del nuovo anno

Pubblicato il: 01/01/2026 – 9:43
COSENZA Grande festa in Piazza dei Bruzi e successo per il concerto di Capodanno che ha visto protagonista sul palco Brunori Sas. In migliaia sono arrivati a Cosenza per festeggiare l’arrivo del nuovo anno con il cantautore calabrese, sugellando un 2025 per lui pieno di traguardi artistici e che lo ha visto imporsi a livello nazionale anche grazie alla partecipazione a Sanremo. L’artista, che ha devoluto il suo cachet ad associazioni locali, ha concluso l’anno con la sua comunità, il popolo “brunoriano” che ha cantato insieme a lui i suoi pezzi più celebri, da Guardia ’82 a Kurt Cobain, intervallandoli con la sua consueta ironia e con la grande musica italiana. Un omaggio finale anche a Mario Gualtieri e alla città di Cosenza.

