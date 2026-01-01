Capodanno Rai in sicurezza, Catanzaro blindata con oltre 500 agenti, droni e telecamere

l’anno che verrà

CATANZARO È stato un Capodanno in sicurezza quello trascorso dalle migliaia di persone sopraggiunte a Catanzaro per assistere a “L’anno che Verrà” in onda sulla Rai. Sotto il coordinamento tecnico-operativo del Questore della Provincia di Catanzaro, la macchina della sicurezza ha assolto con grande efficacia al buon esito della manifestazione e tutti gli assetti delle amministrazioni messe in campo con apposita ordinanza hanno operato per la riuscita dell’evento, in entrambi i giorni del 30 e 31 dicembre. Il dispositivo organizzativo, messo a disposizione dal Prefetto Castrese De Rosa con apposite riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha funzionato alla perfezione con un controllo capillare del territorio, di persone e mezzi, anche attraverso droni e telecamere. Sotto la direzione del Dirigente del servizio presente sul posto nel quartiere marinaro, oltre 500 unità hanno vigliato sul regolare svolgimento della manifestazione Rai garantendone l’ottima riuscita: ufficiali ed agenti appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di finanza, alla Guardia Costiera, unità cinofile e artificieri, reparti prevenzione crimine, personale sanitario, della Protezione civile, Vigili del Fuoco e Polizia Municipale, con oltre 70 unità di rinforzo e 120 addetti ai servizi di controllo.

Capodanno blindato

È stata realizzata, inoltre, presso la Sala Operativa della Questura di Catanzaro un’apposita cabina di regia interforze che, coordinata da un Funzionario di Polizia, ha assicurato una visione complessiva e “dall’alto” del dispositivo di sicurezza con circa 30 occhi elettronici, garantendo il costante collegamento con il Dirigente del servizio di ordine pubblico. Si è trattato di un presidio strategico che ha consentito un coordinamento puntuale e in tempo reale delle attività, a tutela della sicurezza dell’evento e del suo regolare svolgimento. Sono stati, inoltre, attivati il Centro Operativo Comunale e vari presidi in loco di pronto intervento dei Vigili del Fuoco, Protezione Civile ed enti sanitari ed è stata garantita la piena osservanza del piano safety e security, valutato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Catanzaro, e approvato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli.

Il ringraziamento del Questore

L’evento ha registrato il “tutto esaurito“, testimoniando una vasta partecipazione delle migliaia di persone che hanno affollato l’Area Teti. Alle varie forze impiegate, che hanno lavorato in perfetta sinergia, va riconosciuto il merito di aver fatto funzionare, nel miglior modo possibile, la complessa struttura organizzativa che ha consentito a tutte le persone presenti di assistere, senza alcuna criticità, alle esibizioni degli artisti che si sono alternati sul grande palco e di festeggiare l’avvento del nuovo anno. A loro, il Questore della Provincia di Catanzaro, ha espresso «il più sentito ringraziamento, per l’impegno profuso e per aver contribuito a rendere il Capodanno Rai un successo per l’ordine e la sicurezza pubblica».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato