Gaza, dalla Diocesi di Mileto-Tropea-Nicotera un contributo di 35mila euro a sostegno dei bambini

VIBO VALENTIA «In occasione della 59ª Giornata Mondiale per la Pace, la Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea ha voluto compiere un concreto segno di pace e di solidarietà, a conclusione del Giubileo della Speranza. Nella giornata di ieri, monsignor Attilio Nostro, Vescovo della Diocesi, ha inviato a Sua Beatitudine il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino di Gerusalemme, un contributo economico complessivo di 35.000 euro, destinato ai bambini e alle famiglie della Holy Family Parish di Gaza, duramente colpiti dalle conseguenze del conflitto in corso». Lo riferisce una nota della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea. «L’iniziativa – prosegue la nota – nasce dalla sinergia tra la Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea e tre importanti realtà del territorio calabrese: Unindustria Calabria, ANCE Calabria e Comunità Maranathà Onlus, che hanno scelto di unire le proprie forze in un gesto concreto di solidarietà e vicinanza fraterna verso la popolazione della Terra Santa. Nel messaggio di accompagnamento indirizzato al Patriarca Pizzaballa, il Vescovo ha scritto: “Con questo piccolo gesto di carità desideriamo portare un po’ di conforto ai bambini di Gaza, segnati da sofferenze troppo grandi per la loro età. Continuiamo a pregare per Lei e per la pace”. Il contributo, inviato nell’ultimo giorno del 2025, rappresenta un segno tangibile della solidarietà della Chiesa calabrese, in dialogo con il mondo imprenditoriale e associativo, nei confronti delle popolazioni della Terra Santa. Monsignor Nostro ha inoltre espresso un sentito ringraziamento ai parroci e alle comunità parrocchiali della Diocesi, sottolineando che la somma raccolta è frutto della Raccolta Missionaria annuale, segno concreto della generosità e della partecipazione del popolo di Dio. All’inizio del nuovo anno civile, questo gesto intende riaffermare che la speranza, tema centrale dell’Anno Giubilare, si traduce in responsabilità e azioni concrete, soprattutto a favore di chi rischia di perderla a causa della guerra e della sofferenza».

