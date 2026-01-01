Skip to main content

Giallo a Catanzaro, uomo trovato morto dentro la sua auto

Il 44enne è stato ritrovato senza vita al volante. Disposta l’autopsia, mentre i Carabinieri stanno eseguendo gli accertamenti

Pubblicato il: 01/01/2026 – 13:18
CATANZARO Giallo a Catanzaro, dove il corpo di un uomo di 44 anni è stato ritrovato questa mattina all’interno della sua auto in via della Resistenza. Sul caso stanno indagando i carabinieri della locale compagnia, innanzitutto per comprendere le cause del decesso. L’uomo è stato infatti ritrovato al volante della sua auto e sul corpo non sono stati rivenuti segni di violenza o ferite. I militari dell’Arma stanno eseguendo ogni accertamento utile per ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo che lavorava all’azienda ospedaliera universitaria di Catanzaro come tecnico di radiologia. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha disposto l’autopsia.

