«Sulla Metro di Catanzaro Occhiuto e Mancuso si assegnano meriti che non hanno»

la critica

CATANZARO «In occasione dell’inaugurazione della Metropolitana di Catanzaro, abbiamo avuto conferma dell’abilità messa in atto dal Presidente Occhiuto e dall’Assessore Mancuso, nell’assegnarsi meriti non propri in merito alla realizzazione dell’opera». Lo sostiene Francesco Tallarico, Coordinamento Provinciale Sinistra Italiana- AVS. «Vogliamo ricordare al Presidente Occhiuto e all’Assessore Mancuso – prosegue Tallarico – che serve poco enfatizzare la singola opera ma, per quanto riguarda la mobilità, occorre avere la capacità di elaborare un sistema composto da infrastrutture e vettori, che permette lo spostamento di persone e merci, attraverso il quale si può rilanciare lo sviluppo economico e sociale del territorio, utilizzando la pianificazione urbana e regionale. Con estremo rammarico, prendiamo atto che, anche con la realizzazione della Metropolitana, la città di Catanzaro è totalmente isolata dalla rete regionale e dai collegamenti con la lunga percorrenza e, in alcune circostanze viene pregiudicato il diritto alla mobilità dei cittadini catanzaresi. È oramai noto lo stato della trasversale ferroviaria Catanzaro Lido-Lamezia Terme, scelta progettuale partorita dalla giunta Occhiuto e per la quale si andranno a spendere la somma di 165,5 milioni di euro, sviluppata sul vecchio tracciato e non perfettamente performante per la circolazione di alcuni treni. È bene precisare che la tipologia progettuale utilizzata non ha consentito la realizzazione della bretella di collegamento con l’aeroporto internazionale di Lamezia Terme. Per questa circostanza – aggiunge Tallarico – esprimiamo forti perplessità anche sull’operato dall’Amministrazione Comunale di Catanzaro che non ha prodotto nessuna azione di contrasto al fine di modificare una scelta che sicuramente non ha premiato la città capoluogo. Tutto ciò, conferma il giudizio estremamente negativo sull’operato del Presidente Occhiuto nella programmazione delle opere pubbliche inerenti agli investimenti ferroviari; già in passato Sinistra Italiana aveva stigmatizzato lo stato di abbandono della Linea Jonica e la mancata utilizzazione dei fondi PNRR. Riteniamo doveroso, inoltre, ricordare la macroscopica responsabilità riscontrata dal Presidente Occhiuto per quanto riguarda la mancata realizzazione dell’Alta Velocità, opera che ha evidenziato come la Calabria è stata utilizzata dai rappresentanti governativi solo per sviluppare della becera propaganda politica che ha prodotto la perdita del finanziamento e una profonda umiliazione per i cittadini calabresi. Sinistra italiana- AVS programmerà una apposita iniziativa al fine di fornire ai cittadini catanzaresi gli elementi necessari per esprimere una valutazione oggettiva per identificare le responsabilità politiche di quanto accaduto».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato