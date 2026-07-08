Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:26
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la decisione

Catanzaro, per la Lega il contratto di Turati è «privo di efficacia»

Per il tecnico sono venuti meno i requisiti previsti dalla normativa vigente. Si aspetta l’annuncio ufficiale di Gorgone

Pubblicato il: 08/07/2026 – 18:26
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Catanzaro, per la Lega il contratto di Turati è «privo di efficacia»
Clicca e segui “Corriere della Calabria” su Google News

CATANZARO Il Catanzaro rende noto che «venuti meno i requisiti previsti dalla normativa vigente, la Lega Serie B ha comunicato che il contratto stipulato tra la società e il tecnico Marco Turati è da ritenersi privo di efficacia», si legge in un comunicato diffuso dal club calabrese. Turati, ex tecnico del Siracusa, è stato accostato allo Spezia. Per i giallorossi si attende ora solo l’annuncio ufficiale del nuovo mister, Giorgio Gorgone, scelto dopo lo stop con l’ex mister del Siracusa.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Catanzaro
catanzaro calcio
contratto turati
lega serie b
marco turati
mister
sport
turati
Categorie collegate
Catanzaro
Sport
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x