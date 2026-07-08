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Catanzaro, per la Lega il contratto di Turati è «privo di efficacia»
Per il tecnico sono venuti meno i requisiti previsti dalla normativa vigente. Si aspetta l’annuncio ufficiale di Gorgone
Pubblicato il: 08/07/2026 – 18:26
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CATANZARO Il Catanzaro rende noto che «venuti meno i requisiti previsti dalla normativa vigente, la Lega Serie B ha comunicato che il contratto stipulato tra la società e il tecnico Marco Turati è da ritenersi privo di efficacia», si legge in un comunicato diffuso dal club calabrese. Turati, ex tecnico del Siracusa, è stato accostato allo Spezia. Per i giallorossi si attende ora solo l’annuncio ufficiale del nuovo mister, Giorgio Gorgone, scelto dopo lo stop con l’ex mister del Siracusa.
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