Catanzaro, Floriano Noto eletto vicepresidente della Lega di Serie B

la nomina

CATANZARO Il presidente dell’US Catanzaro 1929, Floriano Noto, è stato eletto vicepresidente della Lega Serie B nel corso dell’Assemblea delle società svoltasi oggi a Milano. “L’elezione – scrive il club in una nota – rappresenta un importante riconoscimento per il presidente giallorosso e per il lavoro svolto dal club in questi anni, rafforzando il ruolo dell’US Catanzaro 1929 all’interno della governance della Lega. Contestualmente è stato ricostituito anche il Consiglio Direttivo, del quale Floriano Noto faceva già parte”. Nel corso dell’Assemblea sono stati inoltre confermati il calendario della stagione con lo stop durante le finestre FIFA, il Boxing Day e il format di playoff e playout, oltre all’approvazione di una serie di provvedimenti organizzativi e commerciali per il campionato 2026/27.

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