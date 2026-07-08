Attentato a Ranucci, il legale di Lavitola: «È sconvolto, lui è suo amico»

le indagini

«Vi posso dire che Valter Lavitola è sconvolto per le accuse che gli sono state mosse e ciò in ragione dello stretto e fraterno rapporto di amicizia che ha con Ranucci come confermato dallo stesso giornalista». Lo ha detto l’avvocato Sergio Cola, difensore dell’imprenditore, entrando in procura a Roma dove è in programma l’interrogatorio del suo assistito. L’atto istruttorio, durato circa due ore, si è svolto nell’ufficio del procuratore Francesco Lo Voi. Ha lasciato la Procura di Roma da una uscita secondaria, a bordo di un taxi.

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