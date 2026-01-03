Termovalorizzatore di Gioia Tauro, a Iren il project financing per il completamento

il decreto

CATANZARO Arriva la svolta sull’adeguamento e sul completamento del termovalorizzatore di Gioia Tauro, l’impianto che nel sistema di gestione della Regione Calabria rappresenta in pratica il “baricentro”. Il Dipartimento della sostenibilità ambientale della Cittadella ha infatti individuato la proposta presentata dal Rti con mandataria Iren Ambiente Spa come quella “maggiormente aderente all’interesse pubblico”, al termine della procedura valutativa delle proposte, procedura avviata con “l’avviso pubblico esplorativo per la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di Project Financing finalizzate all’individuazione del promotore ex art. 183 Dlgs 50/2016, per l’affidamento della concessione relativa alla progettazione e realizzazione dell’adeguamento e completamento del termovalorizzatore di Gioia Tauro comprensiva della gestione”. Si tratta di una svolta perché sono almeno 3 anni che si attendeva questo affidamento, che peraltro rimane subordinato, come spiega lo steso Dipartimento per la sostenibilità ambientale stabilendo che “la dichiarazione di interesse pubblico potrà avvenire solo a condizione del recepimento da parte dell’operatore economico di quanto rilevato dall’amministrazione regionale nella fase istruttoria di valutazione e comparazione delle proposte pervenute in risposta all’avviso” e spiegando che ora sarà avviata l’interlocuzione con la Rti con mandataria Iren Ambiente S.p.A. (c. a.)

