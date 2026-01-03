Trump: «Maduro catturato e portato fuori dal Venezuela»

L’attacco

«Gli Stati Uniti d’America hanno condotto con successo un attacco su larga scala contro il Venezuela e il suo leader, il presidente Nicolas Maduro, che è stato catturato e portato fuori dal Paese insieme alla moglie. L’operazione è stata condotta in collaborazione con le forze dell’ordine statunitensi». Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, su Truth.