L’attacco
Trump: «Maduro catturato e portato fuori dal Venezuela»
Il presidente USA su Truth. «Attacco condotto con successo»
Pubblicato il: 03/01/2026 – 10:41
«Gli Stati Uniti d’America hanno condotto con successo un attacco su larga scala contro il Venezuela e il suo leader, il presidente Nicolas Maduro, che è stato catturato e portato fuori dal Paese insieme alla moglie. L’operazione è stata condotta in collaborazione con le forze dell’ordine statunitensi». Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, su Truth.
