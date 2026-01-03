Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 12:04
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

L’attacco

Trump: «Maduro catturato e portato fuori dal Venezuela»

Il presidente USA su Truth. «Attacco condotto con successo»

Pubblicato il: 03/01/2026 – 10:41
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Trump: «Maduro catturato e portato fuori dal Venezuela»

«Gli Stati Uniti d’America hanno condotto con successo un attacco su larga scala contro il Venezuela e il suo leader, il presidente Nicolas Maduro, che è stato catturato e portato fuori dal Paese insieme alla moglie. L’operazione è stata condotta in collaborazione con le forze dell’ordine statunitensi». Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, su Truth.

Argomenti
attacco USA Venezuela
Maduro catturato
Top
TRUMP
Categorie collegate
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x