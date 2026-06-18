Hydra, la pm Cerreti: «Sarà un processo imponente»

L’UDIENZA

MILANO «Sarà una istruttoria imponente» con una richiesta di sentire quasi 500 persone, tra testimoni e collaboratori di giustizia, per dimostrare l’esistenza di un consorzio in Lombardia tra ‘ndrangheta, camorra e cosa nostra ed anche che «questa non è una mafia silente»: alle infiltrazioni nel tessuto economico ha accompagnato estorsioni, intimidazioni fino ad arrivare a un caso di “lupara bianca”. Così ha spiegato la pm della dda di Milano Alessandra Cerreti che, oggi in aula, con il collega Rosario Ferracane, oltre a prove documentali, ha chiesto al Tribunale il deposito di intercettazioni e nuovi verbali “omissati” di pentiti, e la convocazione in aula di 484 testi i cui nomi sono stati distinti in gruppi: 291 investigatori, il primo; una serie di collaboratori di giustizia, tra cui alcuni esterni come Emanuele De Castro, personaggio di spicco dell’inchiesta “Krimisa” le cui dichiarazioni hanno «dato il via all’indagine» Hydra, il secondo; tanti testimoni legati ad altri procedimenti delle Dda di Milano, Catanzaro e Roma, confluiti nella maxi inchiesta sulla mafia a tre teste lombarda, il terzo gruppo. Maxi inchiesta che ha comportato uno «sforzo investigativo enorme», ha detto la pm, che ha visto, tra l’altro, 2584 intercettazioni e 270 indagati. (redazione@corrierecal.it)

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