Ultimo aggiornamento alle 12:13
l’incidente

Amantea, bimbo di 4 anni travolto da un trattore: condizioni stabili

Immediata la richiesta di aiuto, a bordo dell’elisoccorso il piccolo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale civile di Cosenza

Pubblicato il: 04/01/2026 – 10:08
AMANTEA Ieri pomeriggio, la comunità di Amantea – in provincia di Cosenza – si è stretta attorno alla famiglia di un bimbo di 4 anni, travolto da un trattore. In una zona periferica del comune, per cause ancora in corso di accertamento, il bambino in braccio ad un genitore a bordo di un trattore sarebbe riuscito a divincolarsi poi cadendo a terra. Le ruote del veicolo lo avrebbero colpito. Immediata la richiesta di aiuto, a bordo dell’elisoccorso il piccolo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale civile di Cosenza. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

