Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 14:11
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 4 minuti
Cambia colore:
 

bilancio e prospettive

Risanamento e rilancio. Il sottogoverno della Regione tra passato, presente e futuro

La Giunta “fotografa” la situazione degli enti strumentali e delle partecipazioni: non solo “carrozzoni” ma anche potenziali motori di sviluppo

Pubblicato il: 04/01/2026 – 13:57
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Risanamento e rilancio. Il sottogoverno della Regione tra passato, presente e futuro

CATANZARO Non solo (o comunque non tutti) “carrozzoni”, ma anche potenziali motori di sviluppo: sono gli enti del “sottogoverno” della Regione, aziende, agenzie regionali, società partecipate e controllate, fondazioni regionali, tutti soggetti sotto il controllo e l’indirizzo dell’amministrazione regionale che garantiscono l’erogazione di beni e servizi necessari. Come ogni anno, anche stavolta, per il triennio 2026-28, gli enti di sottogoverno sono oggetto di attenzione nei documenti di bilancio della Giunta regionale, che fa il punto della situazione, delle criticità ma non solo, e traccia anche le prospettive future. «Nel triennio di riferimento – si legge nel Defr – la Regione porterà a compimento il risanamento delle società partecipate… trasformandolo da costo di gestione a leva per lo sviluppo turistico e sociale».

Lo “stato dell’arte”

Si parte anzitutto da una “fotografia” dell’attuale situazione. «Attualmente – evidenzia la Giunta – la Regione detiene partecipazioni, talvolta marginali, in numerose società, alcune delle quali sono da tempo sottoposte a procedure fallimentari o di liquidazione. Questa proliferazione di partecipazioni non strategiche è stata riconosciuta come problematica e affrontata attraverso vari interventi di razionalizzazione. Per migliorare l’efficienza e ridurre l’impatto finanziario sui conti regionali, la Regione sta proseguendo nelle attività intraprese con il duplice intento di: razionalizzare le partecipazioni societarie non essenziali, garantire che le risorse pubbliche siano impiegate in modo più efficace, evitando sprechi e migliorando il ritorno economico e sociale». Per quanto riguarda, invece, gli enti strumentali e le fondazioni «l’analisi dei più recenti rendiconti – prosegue la Giunta nel Defr – ha evidenziato alcune problematiche ricorrenti: elevata dipendenza finanziaria dalla Regione (questi enti non dispongono di sufficienti risorse autonome per coprire i propri fabbisogni, struttura dei costi sbilanciata (la maggior parte delle risorse è destinata ai costi fissi, in particolare per il personale, che rappresenta il 70-80% delle entrate totali), deficit nei processi di controllo di gestione (la mancanza di strumenti adeguati rende difficile valutare l’efficienza e l’efficacia dei progetti e dei servizi erogati, sollevando dubbi sull’economicità della gestione)». Nel 2025 – è scritto poi – «la Regione Calabria ha proseguito il percorso di revisione complessiva delle partecipazioni regionali (società, fondazioni ed enti) con l’obiettivo di: 1. Migliorare le performance operative: Attraverso la riorganizzazione dei compiti e delle funzioni affidati a ciascun soggetto. 2. Effettuare operazioni straordinarie di razionalizzazione: Per ottimizzare l’uso delle risorse pubbliche, evitando inefficienze. 3. Massimizzare il ritorno economico e sociale degli investimenti pubblici: Con un impiego più mirato delle risorse».

Il futuro

Per la Giunta «questo percorso si basa su una migliore redistribuzione delle responsabilità tra gli enti, le fondazioni e le società partecipate, promuovendo una gestione più efficace ed efficiente e perseguendo un duplice obiettivo: da un lato garantire l’efficienza e l’efficacia dell’azione istituzionale, dall’altro migliorare l’impatto delle risorse impiegate sul benessere della collettività. Questi sforzi rappresentano un passo cruciale verso un’amministrazione regionale più moderna, trasparente e responsabile». «Nel triennio di riferimento – si legge quindi nel Defr – la Regione porterà a compimento il risanamento delle società partecipate… trasformandolo da costo di gestione a leva per lo sviluppo turistico e sociale». Per quanto riguarda le partecipazioni societarie e il loro mantenimento «l’amministrazione regionale – spiega la Giunta – continuerà a dare concreta attuazione al processo di revisione delle stesse, in ragione di una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute e nell’individuazione di quelle da dismettere». Complessivamente, considerando anche quelle in società in via di liquidazione, la Regione detiene 13 partecipazioni complessive, ma solo sono 8 operative e da mantenere: Fincalabra, Sorical, Ferrovie della Calabria, Sacal, Terme Sibarite, Stretto di Messina Spa, Banca Popolare Etica, Consorzio Tech4you. (a. cant.) (1 – Continua)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
BILANCIO
consorzio
FERROVIE DELLA CALABRIA
Fincalabra
giunta
giunta regionale
partecipate
Primo piano
Regione Calabria
Sacal
Sorical
stretto di messina spa
Terme Sibarite
Categorie collegate
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x