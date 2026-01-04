Sesto successo di fila per la Reggina. Il Sambiase sorride, pari per Vibonese e Vigor

calcio serie d

La Reggina inaugura il nuovo anno nel migliore dei modi, superando il Castrumfavara al Granillo e centrando la sesta vittoria di fila. Una partita indirizzata già nella prima frazione, giocata con intensità e personalità dagli amaranto, che confermano il buon momento e restano agganciati al treno delle zone alte della classifica. La vetta resta a quattro lunghezze di distanza. L’avvio è deciso: la squadra di Torrisi prende subito il controllo del gioco e trova il vantaggio dal dischetto con Ragusa, freddo nel trasformare il rigore conquistato da Fofana. Il Castrumfavara prova a reagire, ma la Reggina resta compatta e colpisce ancora a metà tempo con Ferraro, rapido a sfruttare una ripartenza e firmare il raddoppio. Nella ripresa i padroni di casa amministrano il risultato senza correre grandi rischi, sfiorando più volte il terzo gol soprattutto con Ragusa e Ferraro. Il pubblico del Granillo (quasi cinquemila oggi gli spettatori presenti) applaude una squadra solida e determinata, consapevole che il prossimo impegno contro la Nissa rappresenterà un altro snodo fondamentale della stagione.

Il Sambiase torna a vincere

Il Sambiase inaugura il nuovo anno con una vittoria importante davanti al proprio pubblico, superando la Gelbison nella prima giornata di ritorno del Girone I. I giallorossi costruiscono il successo già nei primi 45 minuti, trovando il doppio vantaggio grazie all’impatto immediato di Ortolini, in rete all’esordio, e al sigillo di Colombatti. Nella ripresa gli ospiti provano a rientrare in partita aumentando la pressione: Ferreira tra i più pericolosi, accorcia le distanze a venti minuti dalla fine, ma da qui in poi il risultato non cambia. Il 2-1 finale consegna al Sambiase tre punti preziosi.

Occasione sprecata per la Vibonese

Finisce senza reti il confronto tra Paternò e Vibonese, uno 0-0 che lascia più rimpianti agli ospiti e che complica ulteriormente la rincorsa alla zona playoff. Contro l’ultima della classe ci si attendeva un risultato diverso, ma il campo ha raccontato un’altra storia. La squadra di Esposito ha provato a fare la partita soprattutto nella ripresa. Le occasioni non sono mancate, ma la Vibonese si è scontrata più volte con l’ottima giornata del portiere di casa. In avanti spazio dal primo minuto al nuovo acquisto Coulibaly, schierato subito dal tecnico rossoblù. Il Paternò, pur con i suoi limiti, ha messo in campo grinta e organizzazione, riuscendo a strappare un pareggio che per la Vibonese sa di occasione sprecata.

Pari ad Acireale per la Vigor Lamezia

La Vigor Lamezia inaugura il girone di ritorno del campionato di Serie D con un pareggio prezioso sul campo dell'Acireale: finisce 1-1 al termine di una gara decisa interamente nella ripresa. Sono i siciliani a sbloccare il risultato poco dopo l'intervallo, trovando il gol del vantaggio con Iuliano dopo cinque minuti. La reazione dei biancoverdi, però, non tarda ad arrivare: otto minuti più tardi Catalano riporta l'equilibrio trasformando con freddezza un calcio di rigore. Il pari consente alla Vigor di allungare la propria striscia positiva, centrando il terzo risultato utile consecutivo.