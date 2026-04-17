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lutto nello sport
È morta la leggenda del basket Oscar Schmidt
Unico brasiliano nella Hall of Fame Nba, aveva 68 anni
Pubblicato il: 17/04/2026 – 22:16
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Unico brasiliano nella Hall of Fame dell’Nba e una delle più grandi leggende dello sport del Paese, l’ex giocatore di basket Oscar Schmidt, stella della Juve Caserta, è morto in ospedale, all’età di 68 anni. Lo riferiscono i media locali. Era malato da tempo.
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