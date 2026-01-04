Skip to main content

la calabria torna a tremare

Terremoto di magnitudo 3.7 in provincia di Crotone

La scossa, classificata come “molto leggera”, è stata localizzata dalla Sala Sismica dell’INGV-Roma

Pubblicato il: 04/01/2026 – 19:30
CROTONE La Calabria torna a tremare: oggi alle 18:48 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 e profondità 31.9 km a San Nicola dell’Alto (KR). Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 3.7 è classificato come terremoto “molto leggero” e descritto nel modo seguente: spesso avvertito, ma generalmente non causa danni. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Il potale iLMeteo.it controlla costantemente le zone colpite dai recenti terremoti e fornisce le previsioni meteo per i comuni vicini all’epicentro, supportando per quanto possibile le operazioni di aiuto alle popolazioni in difficoltà.

