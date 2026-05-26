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Le (poche) donne elette sindaco in Calabria: le eccezioni in una regione che non è “rosa”

La scarsa presenza di candidate donne è stata una costante negativa di questa tornata elettorale in Calabria

Pubblicato il: 26/05/2026 – 10:15
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Le (poche) donne elette sindaco in Calabria: le eccezioni in una regione che non è “rosa”
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LAMEZIA TERME In totale sono 7, possono diventare 9 ma non di più. Sono oggettivamente poche le donne elette sindaco alle ultime Amministrative in Calabria: la scarsa, quasi irrisoria presenza delle quote rosa nella competizione elettorale è stata un dato che ha caratterizzato fin dall’inizio questa tornata, confermando il fatto che la Calabria non è ancora pronta sul terreno della parità di genere in politica, in una terra nella quale molto spesso i partiti si affidano all’usato sicuro (basti pensare al numero elevato di sindaci riconfermati la seconda e in alcuni casi la terza volta, e in alcuni casi rieletti dopo decenni dalla prima elezione). Il dato di sintesi è che in Calabria, in pratica, in queste Amministrative è stata eletta una donna ogni 10 uomini. La distribuzione territoriale parla di tre donne sindaco elette nel Cosentino, una rispettivamente nel Catanzarese, nel Reggino, nel Crotonese e nel Vibonese. Storie comunque anche interessanti, come quella di Mariagrazia Panebianco, prima donna sindaco di Cirò Marina, che ha vinto con il 46,8% contro due agguerriti competitor. Di Sara Colistra (Forza Italia-nella foto), che guiderà il Comune di Cerva tornato al voto dopo il commissariamento per lo scioglimento di infiltrazioni mafiose: per lei, peraltro unica candidata, una sfida sicuramente non facile. Per il resto, a San Fili la vittoria con percentuale “bulgara” di Linda Cribari (poco più del 75%), poi si segnalano i successi di Mariolina De Marco a Villapiana (56,6%), di Maria Antonietta Coniglio a Pazzano (51,16%) e di Tiziana Agosto a San Pietro in Guarano (36,6%). Per il resto, strada sbarrata per le donne, con più di una recriminazione, come quella di Nicoletta Perrotti, che per 40 voti ha sfiorato l’elezione a sindaco di Castrolibero. In ballo però ci sono ancora due caselle: quella di Castrovillari, dove in lizza al ballottaggio ci sarà Anna De Gaio (FdI), e Mandatoriccio, dove si gioca le sue chance Maria Teresa Villella, che ha impattato al 50% esatto con Cataldo Iozzi. (a. c.)

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