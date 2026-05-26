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«I calabresi apprezzano la nostra cultura di governo. Nuova Giunta? Ci penserò nei ritagli di tempo…»

Il governatore e leader di Forza Italia Occhiuto: «L’allargamento dell’esecutivo ci sarà ma ora ci sono altre priorità da affrontare»

Pubblicato il: 26/05/2026 – 10:51
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«I calabresi apprezzano la nostra cultura di governo. Nuova Giunta? Ci penserò nei ritagli di tempo…»
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CATANZARO «Come non esprimere soddisfazione?». Così il presidente della Regione e vicesegretario di Forza Italia, Roberto Occhiuto, a margine di un incontro a Catanzaro, con riferimento all’esito delle Amministrative in Calabria. «Abbiamo vinto – ha proseguito Occhiuto – nella città più importante e più popolosa della Calabria, che è Reggio Calabria, con un risultato straordinario: un merito straordinario di Cannizzaro. Abbiamo vinto anche in un altro comune capoluogo, che è Crotone, e quindi evidentemente il centrodestra ha classe dirigente, ha anche cultura di governo, che i calabresi stanno apprezzando».

L’allargamento della Giunta

Il tema dell’allargamento della Giunta regionale annunciato mesi fa dallo stesso Occhiuto e tenuto in sospeso in questa fase elettorale: «Di solito – ha risposto Occhiuto alla domanda se ora questo dossier verrà ripreso – quello che annuncio lo faccio, soltanto che ho un ordine di priorità. Prima ci sono delle questioni concrete da affrontare e da risolvere. Nei ritagli di tempo ci occuperemo anche di questo». (a. cant.)

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