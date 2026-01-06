Fermato il presunto killer del capotreno a Bologna

svolta nelle indagini

Marin Jelenik, il croato di 36 anni sospettato per l’omicidio del capotreno a Bologna, è stato fermato questa sera nel Bresciano. Il presunto killer avrebbe accoltellato all’addome ieri Alessandra Ambrosio, di 34 anni, nel parcheggio del piazzale ovest della stazione bolognese, in un’area riservata ai dipendenti. Jelenik, individuato con le immagini di videosorveglianza, avrebbe poi preso un treno regionale, dove è stato identificato e rilasciato prima che si diffondesse la notizia dell’omicidio. Stasera l’uomo è stato fermato davanti alla stazione ferroviaria nel Bresciano senza documenti ed è stato identificato attraverso un particolare sistema di comparazione delle impronte dagli agenti del commissariato di Desenzano del Garda. Jelenik, che sarebbe stato trovato in stato confusionale, non ha opposto resistenza. Continuano le indagini per risalire al movente del gesto, al momento senza spiegazione.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato