meteo
Peggiora il maltempo in Calabria, domani allerta gialla su tutta la regione
Previste piogge, temporali e nevicate a quote medio-basse. La Protezione civile dirama l’allerta per la giornata di mercoledì 7 gennaio
Pubblicato il: 06/01/2026 – 19:16
Peggiorano le condizioni meteo in Calabria. Tra domani e giovedì arriverà una perturbazione alimentata da aria fredda di origine artica, che porterà maltempo diffuso su tutto il territorio regionale con piogge, temporali e nevicate a quote medio-basse. La Protezione civile ha emesso un’allerta gialla su tutta la regione per la giornata di domani, prevedendo precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Calabria settentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.
