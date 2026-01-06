Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:16
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

meteo

Peggiora il maltempo in Calabria, domani allerta gialla su tutta la regione

Previste piogge, temporali e nevicate a quote medio-basse. La Protezione civile dirama l’allerta per la giornata di mercoledì 7 gennaio

Pubblicato il: 06/01/2026 – 19:16
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Peggiora il maltempo in Calabria, domani allerta gialla su tutta la regione

Peggiorano le condizioni meteo in Calabria. Tra domani e giovedì arriverà una perturbazione alimentata da aria fredda di origine artica, che porterà maltempo diffuso su tutto il territorio regionale con piogge, temporali e nevicate a quote medio-basse. La Protezione civile ha emesso un’allerta gialla su tutta la regione per la giornata di domani, prevedendo precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Calabria settentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Allerta gialla
maltempo
METEO CALABRIA
protezione civile
Regione Calabria
Rilevanti
temporale in calabria
Categorie collegate
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x