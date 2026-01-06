Peggiora il maltempo in Calabria, domani allerta gialla su tutta la regione

meteo

Peggiorano le condizioni meteo in Calabria. Tra domani e giovedì arriverà una perturbazione alimentata da aria fredda di origine artica, che porterà maltempo diffuso su tutto il territorio regionale con piogge, temporali e nevicate a quote medio-basse. La Protezione civile ha emesso un’allerta gialla su tutta la regione per la giornata di domani, prevedendo precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Calabria settentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

