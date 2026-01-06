«Valorizzare il ruolo istituzionale del Consiglio regionale». A Palazzo Campanella si guarda al futuro

prospettive per il triennio

REGGIO CALABRIA «Valorizzare il ruolo istituzionale del Consiglio regionale, rafforzando l’interlocuzione con le istituzioni europee, nazionali e anche locali, mediante azioni volte a migliorare e consolidare gli istituti di democrazia partecipativa nonché a incrementare la qualità della produzione legislativa con la predisposizione di strumenti conoscitivi e di analisi giuridica e con interventi di supporto agli organi consiliari nell’esercizio delle loro funzioni». Anche a Palazzo Campanella è tempo di prospettive e di previsioni: con una propria delibera l’Ufficio di presidenza di Palazzo Campanella ha infatti definito gli obiettivi generali del triennio 2026-2028 relativi alla mission istituzionale, alle priorità politiche e alle linee strategiche dell’amministrazione. La delibera, indirizzata in primo luogo agli uffici di Palazzo Campanella e ai dirigenti e funzionari, prevede poi come altri obiettivi anche quelli di «migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’attività istituzionale e delle strutture organizzative, monitorando e razionalizzando le procedure e l’impiego delle risorse, per contenere i costi, valorizzando il capitale umano per assecondare i processi di cambiamento in atto, con azioni finalizzate ad individuare e pianificare attività necessarie per promuovere le pari opportunità e introdurre elementi migliorativi nell’applicazione degli strumenti di conciliazione tempi vita-lavoro; Potenziare la gestione informatizzata dei processi interni ed incrementare il livello di digitalizzazione dei flussi documentali, anche mediante la reingegnerizzazione delle procedure e lo sviluppo di progetti diretti a consentire l’efficientamento dei processi e la riduzione dei tempi per la gestione delle attività; Creare valore pubblico promuovendo la comunicazione, la conoscibilità e la piena accessibilità ad ogni ambito delle attività dell’Ente, implementando i livelli di trasparenza e la diffusione della cultura della legalità anche attraverso l’intervento nelle aree maggiormente esposte al rischio corruzione». Con successivi atti infine l’Ufficio d presidenza del Consiglio regionale fisserà anche gli obiettivi specifici dell’ente. (c. a.)

