Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 8:51
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

prospettive per il triennio

«Valorizzare il ruolo istituzionale del Consiglio regionale». A Palazzo Campanella si guarda al futuro

L’Ufficio di presidenza fissa gli obiettivi “generali” relativi alle priorità politiche e alle linee strategiche dell’amministrazione

Pubblicato il: 06/01/2026 – 6:57
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
«Valorizzare il ruolo istituzionale del Consiglio regionale». A Palazzo Campanella si guarda al futuro

REGGIO CALABRIA «Valorizzare il ruolo istituzionale del Consiglio regionale, rafforzando l’interlocuzione con le istituzioni europee, nazionali e anche locali, mediante azioni volte a migliorare e consolidare gli istituti di democrazia partecipativa nonché a incrementare la qualità della produzione legislativa con la predisposizione di strumenti conoscitivi e di analisi giuridica e con interventi di supporto agli organi consiliari nell’esercizio delle loro funzioni». Anche a Palazzo Campanella è tempo di prospettive e di previsioni: con una propria delibera l’Ufficio di presidenza di Palazzo Campanella ha infatti definito gli obiettivi generali del triennio 2026-2028 relativi alla mission istituzionale, alle priorità politiche e alle linee strategiche dell’amministrazione. La delibera, indirizzata in primo luogo agli uffici di Palazzo Campanella e ai dirigenti e funzionari, prevede poi come altri obiettivi anche quelli di «migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’attività istituzionale e delle strutture organizzative, monitorando e razionalizzando le procedure e l’impiego delle risorse, per contenere i costi, valorizzando il capitale umano per assecondare i processi di cambiamento in atto, con azioni finalizzate ad individuare e pianificare attività necessarie per promuovere le pari opportunità e introdurre elementi migliorativi nell’applicazione degli strumenti di conciliazione tempi vita-lavoro;  Potenziare la gestione informatizzata dei processi interni ed incrementare il livello di digitalizzazione dei flussi documentali, anche mediante la reingegnerizzazione delle procedure e lo sviluppo di progetti diretti a consentire l’efficientamento dei processi e la riduzione dei tempi per la gestione delle attività; Creare valore pubblico promuovendo la comunicazione, la conoscibilità e la piena accessibilità ad ogni ambito delle attività dell’Ente, implementando i livelli di trasparenza e la diffusione della cultura della legalità anche attraverso l’intervento nelle aree maggiormente esposte al rischio corruzione».  Con successivi atti infine l’Ufficio d presidenza del Consiglio regionale fisserà anche gli obiettivi specifici dell’ente. (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
CONSIGLIO REGIONALE
delibera
In evidenza
mission
obiettivi
obiettivi generali
palazzo campanella
Regione Calabria
UFFICIO PRESIDENZA
Categorie collegate
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x