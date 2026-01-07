Influenza e infezioni respiratorie, impennata di accessi al Pronto Soccorso di Cosenza

bollino rosso

COSENZA Influenza e infezioni respiratorie acute: si registra in questi giorni un’impennata dei contagi e un considerevole incremento di accessi nel Pronto Soccorso dell’Annunziata. Solo nella giornata di lunedì sono stati registrati duecento accessi di pazienti, molti dei quali con difficoltà respiratorie e tosse associata a febbre alta. Negli ultimi venti giorni il 40% dei ricoverati in area medica è per sindrome respiratoria acuta e sintomi influenzali: sei pazienti sono stati trasferiti in Rianimazione e sono attualmente ventilati meccanicamente. Per fronteggiare il picco stagionale di influenza che finisce con l’appesantire ulteriormente il lavoro e la gestione dei reparti d’Emergenza, l’Azienda ospedaliera corre ai ripari, riorganizza la prima linea dell’hub cosentino e si prepara ad affrontare il picco massimo previsto a metà gennaio. E’ stato istituito il Flu Point e un video informativo per orientare i pazienti, dimessi dal Pronto Soccorso, con influenza e infezioni respiratorie. Il Flu Point è un ambulatorio del PS al quale il paziente, munito di mascherina, è indirizzato nel caso in cui il Triage rilevi sospetta influenza. Nel Flu Point il paziente sarà sottoposto a test, con prescrizione di eventuale terapia e dimissioni rapide.

