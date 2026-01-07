L’annuncio di Roberto Occhiuto: «le 10 cose belle che accadranno in Calabria nel 2026»

«E’ solo l’inizio»

CATANZARO Dieci cose che accadranno in Calabria 2026. Il governatore Roberto Occhiuto fissa sui canal social gli obiettivi da raggiungere nell’anno appena iniziato. Si parte dal nuovo aeroporto di Reggio Calabria: entro l’anno vedrà completamente rinnovata l’area partenze con una nuova aerostazione, moderna e adeguata ai nuovi traffici dello scalo reggino. Da Reggio Calabria a Lamezia Terme, lo scalo ospiterà due hangar e garantirà nuove rotte nel piano di rafforzamento di Ryanair in Calabria. La compagnia investirà 15 milioni di euro e prevederà 300 posti di lavoro.

La sanità calabrese vedrà la luce, nel 2026, con la tanto attesa uscita dal commissariamento e si rinforzerà con l’arrivo di un nuovo contingente di medici stranieri, non solo cubani. In più, il governatore, prevede la fine dei lavori di realizzazione dell’ospedale della Sibaritide e l’avvio delle case di comunità.

Altro obiettivo dichiarato dal presidente della Regione, in campagna elettorale, il reddito di merito da 500 euro per consentire ai giovani calabresi di rimanere in Calabria. Un’altra misura – invece – prevede lo stanziamento di contributi fino a 100.000 euro a 155 Comuni calabresi per salvaguardare le aree montane. Nel 2026, proseguirà il programma di incentivi alla mobilitazione e alla viabilità: dal rinnovamento dei convogli su rotaia con l’acquisto di nuovi treni all’avvio dei lavori sulla Ss106 nel tratto Crotone-Catanzaro. «Ed è solo l’inizio», promette il governatore. (redazione@corrierecal.it)

