«L’aeroporto di Reggio Calabria diventerà uno degli scali più belli del Sud Italia»

I nuovi progetti

REGGIO CALABRIA I nuovi progetti ed interventi dell’Aeroporto dello Stretto, che entro l’anno vedrà completamente rinnovata l’area partenze con una nuova aerostazione, moderna e adeguata ai nuovi traffici dello scalo reggino sono stati presentati stasera a Palazzo Campanella. “Vogliamo continuare a sognare e pensare in grande” ha esordito il deputato e segretario regionale di Forza Italia Francesco Cannizzaro che con il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha partecipato all’evento, “Il sogno di volare – Il coraggio di costruire”. “È un’emozione raccontare quello ci accompagnerà nei prossimi mesi” ha affermato Cannizzaro che ha elencato quello che ha definito il frutto della sinergia tra Istituzioni e con le associazioni di categoria cittadine, per dare seguito all’emendamento di 25 milioni di euro “che cambierà – ha detto – il volto dell’aeroporto di Reggio Calabria. Che diventerà uno degli scali più belli ed attrattivi del Sud Italia”. Cannizzaro ha elencato le novità della nuova aerostazione che avrà spazi per nuove attività commerciali, un grande ristorante sul tetto, che sarà aperto non solo per chi parte o arriva, ma anche per i reggini. Ed ancora, l’accordo con il Museo nazionale di Reggio Calabria per esporre, in una apposita area, importanti reperti che oggi si giacciono nei depositi del MarRC e la realizzazione di nuovi parcheggi multipiano per far fronte alle crescenti richieste dell’utenza. Cannizzaro ha inoltre rivelato che si sta lavorando per riaprire la seconda pista. “Una dinamicità – ha aggiunto – che non possiamo riscontrare nei servizi primari necessari per lo scalo che avrebbe dovuto mettere in campo l’amministrazione comunale di Reggio Calabria, che non si è messa al pari con il dinamismo di questo governo regionale. Ma Reggio sostiene con orgoglio la tua ricandidatura alla guida della Regione Calabria” – ha concluso Cannizzaro rivolto a Occhiuto.

Occhiuto: «Reggio ha grandissime potenzialità»

“Ai fatti più che agli annunci – ha detto Occhiuto – Oggi raccontiamo dei fatti e siamo impegnati a produrre altri fatti. Non solo aeroporto, ma anche sistema sanitario di Reggio, le strategie di attrazione degli investimenti, a cui stiamo pensando. Intanto siamo soddisfatti. I numeri incoraggiano. Credo che l’Istat presto dimostrerà che la Calabria e Reggio sono diventate le mete più attrattive per i turisti stranieri. Stiamo lavorando anche sul miglioramento dell’offerta turistica. Perché è necessario intervenire anche in questa direzione. Tutto quello che è stato fatto per Reggio a cominciare dall’aeroporto, è stato fatto grazie al lavoro di una grande squadra: i consiglieri regionali, gli assessori, la mia vicepresidente che ora è europarlamentare e la filiera istituzionale che abbiamo creato in Parlamento”. “Vorrei – ha proseguito il governatore – che i calabresi si abituassero ad essere ambiziosi, a considerare la Calabria una regione bellissima. Non è detto, come è stato raccontato da molti politici in passato, che sia una regione senza futuro. Reggio ha grandissime potenzialità, l’area metropolitana di Reggio ha grandissime potenzialità. È importante che ci credano i cittadini. Sono contento del rapporto che abbiamo costruito nel corso degli anni con Francesco Cannizzaro, con Giusi Princi, ma anche con i rappresentanti degli altri partiti politici che fanno parte del centrodestra. Credo – ha concluso Occhiuto – che ci siano tutte le tutte le condizioni per dare nei prossimi mesi un buon governo anche alla città di Reggio Calabria”. (Ansa)

