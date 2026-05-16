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la tragedia

Maldive, morto il sub che cercava i quattro italiani dispersi

Il sergente Mohamed Mahadi è deceduto dopo un malore

Pubblicato il: 16/05/2026 – 13:41
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Maldive, morto il sub che cercava i quattro italiani dispersi

ROMA I media delle Maldive danno per deceduto il sub delle forze armate delle Maldive che stamane si era immerso per cercare i corpi dei quattro italiani. Il sub era stato trasferito in ospedale in condizioni critiche.
«La Mndf (Forze di Difesa Nazionali delle Maldive, ndr) sta conducendo un’operazione di ricerca per ritrovare quattro subacquei dispersi nell’atollo di Felidhey mentre si trovavano in immersione. Il sergente maggiore Mohamed Mahadi della Mndf, che oggi si è sentito male mentre era in immersione durante l’operazione di ricerca e soccorso per ritrovare i quattro subacquei dispersi, è deceduto». Lo scrive su X la Mndf. 

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