Ultimo aggiornamento alle 11:33
Maltempo, in Calabria piogge e neve ad alta quota

Al Sud e in Sicilia cielo coperto con precipitazioni diffuse

Pubblicato il: 07/01/2026 – 9:51
ROMA Al Sud e in Sicilia cielo coperto con precipitazioni diffuse. I fenomeni saranno più intensi, anche a carattere di rovescio o temporale. Oggi, al mattino, tempo instabile con piogge e temporali sparsi, neve in Appennino fino a quote alto collinari o di bassa montagna, quota neve più alta tra Calabria e Sicilia. Al pomeriggio insiste il maltempo con quota neve in lieve calo. In serata e nella notte ancora fenomeni residui con neve a quote collinari e oltre i 900-1200 metri tra Calabria e Sicilia. Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta la Penisola.
Domani, cieli sereni al mattino sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia meridionale; piogge su Calabria e Sicilia settentrionale. Al pomeriggio pochi cambiamenti con ancora isolati piovaschi sulla zona dello Stretto. In serata e in nottata atteso un progressivo aumento della nuvolosità a partire dai settori Tirrenici, ma senza fenomeni associati. Temperature minime in diminuzione, salvo un rialzo sulla Sardegna e sulle regioni di nord-ovest; massime stabili o in rialzo al centro-nord e sulle Isole Maggiori, in lieve calo altrove. 

