«Memoria viva e responsabilità collettiva per difendere libertà e democrazia»

omaggio alla liberazione

CATANZARO “Il 25 Aprile rappresenta una delle date più alte della nostra storia repubblicana. Ottantuno anni fa iniziava il cammino di libertà del popolo italiano, un percorso costruito sul coraggio, sul sacrificio e sulla scelta netta di stare dalla parte della democrazia. La Festa della Liberazione non è soltanto una ricorrenza. È memoria viva, è il giorno in cui l’Italia ha scelto la libertà, la dignità e la giustizia. È il ricordo di chi ha resistito, spesso senza certezze, pagando con la vita, la prigionia o l’esilio il proprio impegno contro l’oppressione. Ma è anche il punto di partenza di un Paese che ha saputo trasformare quel sacrificio in diritti, istituzioni e partecipazione democratica”. È quanto afferma il consigliere regionale Enzo Bruno, capogruppo di Tridico Presidente. “Oggi più che mai, il 25 Aprile ci richiama a una responsabilità collettiva. La libertà non è mai acquisita una volta per tutte: va difesa, praticata e resa concreta ogni giorno, attraverso l’impegno civile, la partecipazione e la capacità di non restare indifferenti – afferma Bruno -. Ricordare significa anche scegliere. Scegliere da che parte stare, riaffermando i valori della Costituzione e costruendo, nelle nostre comunità, una società più giusta, inclusiva e solidale”. “In questo giorno, il mio pensiero va a tutte le donne e gli uomini che hanno reso possibile la Liberazione e a chi, ancora oggi, è chiamato a custodirne il significato più profondo”, conclude Bruno.

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