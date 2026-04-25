Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:41
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il sisma

Terremoto al largo della costa tirrenica cosentina, scossa di magnitudo 3.7

È stato registrato dall’Ingv di fronte il litorale di Paola

Pubblicato il: 25/04/2026 – 14:00
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Terremoto al largo della costa tirrenica cosentina, scossa di magnitudo 3.7

COSENZA Scossa di terremoto al largo della costa cosentina, nel mar Tirreno. L’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato un magnitudo 3.7 alle ore 13:43 ad una profondità di 272 km di fronte il litorale di Paola. La scossa, anche a causa della profondità, non ha provocato danni a cose o persone.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
costa tirrenica
Importanti
PAOLA
scossa di magnitudo
sisma
terremoto cosentino
terremoto cosenza
Categorie collegate
Cosenza
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x