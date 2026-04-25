Terremoto al largo della costa tirrenica cosentina, scossa di magnitudo 3.7

il sisma

COSENZA Scossa di terremoto al largo della costa cosentina, nel mar Tirreno. L’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato un magnitudo 3.7 alle ore 13:43 ad una profondità di 272 km di fronte il litorale di Paola. La scossa, anche a causa della profondità, non ha provocato danni a cose o persone.

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