Reggio Calabria, perde il controllo dell’auto allo svincolo del porto e si ribalta: tre feriti

Incidente stradale

REGGIO CALABRIA Paura nel tardo pomeriggio di oggi a Reggio Calabria. Poco dopo le 17:30, una Kia Picanto bianca si è ribaltata sulla rampa di uscita dello svincolo del porto dell’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, nel tratto che collega il raccordo autostradale alla tangenziale portuale. L’auto è rimasta capovolta in mezzo alla carreggiata, paralizzando la circolazione nell’area per diversi minuti. Al volante c’era una donna di 47 anni, che stava viaggiando con i suoi due figli minori. Stando alle prime ricostruzioni, il veicolo non ha percorso né la corsia in direzione porto né quella della tangenziale, uscendo di traiettoria e ribaltandosi dopo un violento impatto. Le ragioni di questa manovra anomala restano ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco e due pattuglie della polizia locale, coordinate dal comandante Salvatore Zucco, che hanno gestito i soccorsi e ripristinato la viabilità nell’area dello scalo, andata in tilt a causa dell’ostruzione della carreggiata. Il bilancio poteva essere ben più pesante. Madre e figli sono stati estratti dall’abitacolo e affidati alle cure dei sanitari: le lesioni riportate da tutti e tre sono state giudicate lievi. Nessuno è in pericolo di vita. Gli agenti stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Una delle ipotesi più concrete al vaglio degli inquirenti è che la donna possa essere stata colta da un malore improvviso: sarebbe l’unica spiegazione plausibile per una perdita di controllo così brusca su un tratto in normali condizioni di visibilità. Gli accertamenti medici e i rilievi planimetrici diranno di più.

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