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La scossa
Terremoto nel Tirreno Meridionale: scossa di magnitudo 4.7, epicentro in mare
Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) il sisma è stato localizzato con epicentro in mare
Pubblicato il: 13/06/2026 – 20:23
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Un terremoto di magnitudo 4.7 è stato registrato oggi, sabato 13 giugno 2026, alle ore 19:28, nel Tirreno Meridionale. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) il sisma è stato localizzato con epicentro in mare, tra la Calabria e la Sicilia, alle coordinate geografiche 38.6780°N, 15.4683°E, a una profondità di 214 chilometri. Non si registrano al momento segnalazioni di danni a persone o cose.
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