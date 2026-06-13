Taurianova, tutto pronto per l’ottava edizione dell’Infiorata: dal 19 al 21 giugno

L’iniziativa

TAURIANOVA Dal 19 al 21 giugno Taurianova si trasformerà in un grande museo a cielo aperto con l’ottava edizione dell’Infiorata, una manifestazione che negli anni si è affermata tra gli appuntamenti culturali più significativi della Calabria, richiamando migliaia di visitatori (oltre 100.000 nel 2025) e appassionati di arte floreale provenienti da tutta Italia. Via XXIV Maggio sarà impreziosita da tappeti artistici realizzati con migliaia di petali e materiali naturali, frutto del lavoro di infioratori, associazioni e volontari che daranno vita a opere di grande impatto visivo dedicate al tema dell’edizione 2026: il Made in Italy, simbolo di creatività, eccellenza e identità culturale. La direzione artistica è stata affidata ancora una volta a Valentina Mammana, “figura di riferimento – è scritto in una nota – nel panorama delle infiorate italiane e già direttore artistico della celebre infiorata di Noto, contribuendo così a rafforzare il livello qualitativo e il prestigio internazionale della manifestazione. A rendere ancora più prestigiosa la manifestazione sarà la partecipazione di due autorevoli delegazioni internazionali: Flowers from Belgio e la Asociación Alfombristas de Carrión de los Condes. In particolare, la delegazione belga è tra i protagonisti della realizzazione della celebre infiorata della Grand Place di Bruxelles, una delle più importanti espressioni mondiali dell’arte floreale effimera, mentre il gruppo spagnolo rappresenta una storica tradizione di tappeti artistici riconosciuta a livello internazionale. La loro presenza testimonia il crescente respiro europeo dell’Infiorata di Taurianova”. Il programma prevede la cerimonia inaugurale con il taglio del nastro alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, la sfilata della Fanfara dei Bersaglieri con l’esecuzione dell’Inno Nazionale, spettacoli musicali, esibizioni artistiche e numerose iniziative. “L’Infiorata di Taurianova – prosegue la nota – è oggi molto più di un evento: è un progetto di valorizzazione del territorio che unisce arte, tradizione, turismo e partecipazione collettiva, trasformando per un fine settimana il centro cittadino in uno straordinario percorso di bellezza e condivisione”.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato