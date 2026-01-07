Mercato e campo: Catanzaro concentrato sul presente ma vigile sulle opportunità

sabato si gioca

CATANZARO È scattata la fase di avvicinamento del Catanzaro alla trasferta più impegnativa del momento. La squadra giallorossa ha ripreso a lavorare in settimana con l’obiettivo di preparare al meglio la sfida di sabato 10 gennaio sul campo del Frosinone, attuale leader del campionato con sette punti di vantaggio. Un appuntamento di alto profilo, che arriva in un momento favorevole per la formazione calabrese, reduce da prestazioni convincenti e da una classifica che continua a sorridere.

La nota più incoraggiante riguarda Pompetti, tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo e dunque nuovamente a disposizione dello staff tecnico. Restano invece ai box Di Francesco e Frosinini.

Idee e movimenti in vista del mercato

Parallelamente al lavoro sul terreno di gioco, la società continua a monitorare il mercato. L’attenzione del direttore sportivo Ciro Polito è rivolta in particolare alla corsia mancina, dove il Catanzaro valuta l’inserimento di un rinforzo. Tra i profili seguiti, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, figura Salim Diakitè (classe 2000), attualmente al Palermo, difensore centrale in grado di adattarsi anche a ruoli più esterni. La concorrenza, però, non manca e la situazione resta in evoluzione.

Biglietti: le indicazioni per i tifosi giallorossi

Intanto il Frosinone Calcio ha ufficializzato le modalità di vendita dei biglietti per la gara in programma allo stadio “Benito Stirpe”. I tagliandi saranno disponibili a partire da oggi, mercoledì 7 gennaio, dalle ore 15, attraverso il circuito Vivaticket, sia online sia nelle rivendite autorizzate.

Per il Settore Ospiti il prezzo è fissato a 16,50 euro. La vendita si concluderà venerdì 9 gennaio alle ore 19 e non sarà possibile acquistare biglietti il giorno della partita presso le casse dello stadio. Il club laziale invita pertanto i sostenitori del Catanzaro a munirsi del tagliando in anticipo, evitando di recarsi a Frosinone senza biglietto. Per i residenti in Calabria, inoltre, l’acquisto sarà consentito esclusivamente per il settore riservato alla tifoseria ospite. (redazione@corrierecal.it)



