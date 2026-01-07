Momenti di tensione a Castrolibero, aggredito Orlandino Greco

il grave episodio

CASTROLIBERO È stato aggredito ieri, nel giorno dell’Epifania, Orlandino Greco, consigliere regionale ed ex sindaco di Castrolibero. Secondo una prima ricostruzione, un uomo, durante la “Festa dei Doni” in contrada Santa Lucia, si sarebbe avvicinato all’auto del consigliere, iniziando ad inveire e aprendo la portiera del veicolo. Durante l’aggressione, Greco sarebbe stato violentemente strattonato e raggiunto da un pugno al volto. Solo alcuni passanti sono riusciti a fermare l’aggressione. L’ex sindaco si è poi recato al Pronto soccorso dell’Annunziata di Cosenza per ricevere le cure. Sul caso lavorano le forze dell’ordine.

Immediate le reazioni di sdegno e solidarietà dal mondo politico. L’Amministrazione comunale di Castrolibero «esprime la propria più sincera e totale solidarietà a Orlandino Greco, già sindaco di Castrolibero e oggi consigliere regionale, per la grave aggressione subita nella serata di ieri durante la chiusura delle festività natalizie, nel corso della Festa dei Doni di Santa Lucia. Con Orlandino Greco l’Amministrazione ha condiviso, nel corso degli anni, un percorso amministrativo e umano fondato su un obiettivo chiaro: costruire una comunità basata sui valori della solidarietà, della felicità condivisa, della pace sociale e del rispetto reciproco. Valori che sono stati tradotti in azioni concrete, in particolare nei momenti di festa, pensati per le famiglie e per i bambini. Quanto accaduto va in direzione diametralmente opposta a questi principi. Gesti di violenza e di aggressione non solo colpiscono le persone direttamente coinvolte, ma generano sgomento e inquietudine nella cittadinanza, nelle famiglie e tra quanti erano presenti esclusivamente per vivere, con serenità e gioia, un momento di comunità legato all’Epifania. Per queste ragioni, l’Amministrazione comunale ribadisce la propria vicinanza a Orlandino Greco e condanna con fermezza quanto accaduto. Castrolibero è e deve continuare a essere una comunità che rifiuta ogni forma di violenza, che tutela i momenti di festa e che difende quei valori di solidarietà e convivenza civile che rappresentano il vero patrimonio del nostro territorio» conclude l’Amministrazione comunale di Castrolibero.

«Desta inquietudine e molta preoccupazione l’aggressione subìta ieri a Castrolibero dal consigliere regionale Orlandino Greco al quale esprimo la più sincera e profonda solidarietà per il gravissimo episodio che è stato costretto a subire» afferma il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, nel commentare la notizia dell’aggressione al consigliere regionale, stigmatizzando fortemente l’accaduto. «Siamo, purtroppo, in un clima particolarmente avvelenato nel quale, in maniera spudorata e in spregio a qualsiasi rispetto, si continua a porre in essere, nei confronti di chi rappresenta le istituzioni, azioni e comportamenti disdicevoli e da condannare aspramente. La preoccupazione è vieppiù accresciuta – sottolinea Franz Caruso – nella misura in cui chi ha agito con violenza lo ha fatto senza tener conto del contesto nel quale l’episodio si è verificato, vale a dire una situazione che avrebbe dovuto essere di assoluta tranquillità, in un’atmosfera festosa e alla presenza anche di tanti bambini. Ecco perché il vile episodio va ancor di più stigmatizzato e chi se ne è reso responsabile non può restare impunito. La vile e riprovevole aggressione subìta da Orlandino Greco rappresenta un nuovo campanello d’allarme che ripropone un copione già tristemente visto e con il quale le istituzioni sono costrette ciclicamente a dover fare i conti. Quel che continua a mancare, purtroppo, è una forte presa di coscienza che andrebbe accompagnata da risposte adeguate e da un’energica inversione di rotta. Nell’esprimere, anche a nome di tutta l’Amministrazione comunale, incondizionata solidarietà al consigliere regionale Orlandino Greco, lo esorto a proseguire nel suo impegno, nell’auspicio che chi si è reso responsabile di questa inqualificabile azione possa essere al più presto individuato ed assicurato alla giustizia».

Dalla vicina Rende la Federazione Riformista esprime la propria piena vicinanza e solidarietà al consigliere regionale, e leader di Italia del Meridione, condannando un gesto che rappresenta «un grave episodio che ferisce non solo la persona coinvolta ma l’intera comunità democratica. Tale violenza è inaccettabile in una società civile e attenta ai valori del confronto pacifico e del rispetto reciproco». La Federazione Riformista «condanna con forza ogni forma di aggressione e invita tutte le forze politiche e sociali a ribadire con fermezza l’importanza del rispetto delle regole e dell’incolumità fisica di chi si impegna per il bene comune, indipendentemente dalle differenze politiche o ideologiche. Esprimiamo un sincero augurio di pronta guarigione a Orlandino Greco, confidando che continui il suo impegno istituzionale con la stessa dedizione e responsabilità che lo hanno sempre contraddistinto. Il nostro pensiero va anche alla sua famiglia e a tutte le persone presenti a Castrolibero nel momento dell’aggressione». La Federazione Riformista rinnova «l’appello a favore di un clima di civiltà, dialogo e unità nel confronto politico e sociale, opponendosi con determinazione ad ogni forma di violenza».

